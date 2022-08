Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Harpstedt ++ Pkw erfasst Leichtkraftrad ++ eine schwerverletzte Person ++ Unfallverursacher alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 28.08.2022, kam es gegen 17:30 Uhr in Harpstedt auf der Dünsener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad, bei dem eine Person schwerverletzt wurde. Nach derzeitigem Stand befuhr eine Gruppe von drei Motorradfahrern die Dünsener Straße in Richtung Dünsen und beabsichtigte kurz nach dem Ortsausgang Harpstedts nach links auf ein dortiges Betriebsgelände abzubiegen. Als die in der Gruppe an zweiter Position fahrende und im Landkreis Schaumburg wohnhafte 16-jährige Führerin eines Leichtkraftrades im Begriff war abzubiegen, wollte ein 64jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Harpstedt, der den Abbiegevorgang offensichtlich nicht erkannt hatte, den direkt hinter der Gruppe fahrenden Pkw sowie die Motorradgruppe überholen. Im Einmündungsbereich der Dünsener Straße zum dortigen Betriebsgelände erfasste der Pkw dann das abbiegende Leichtkraftrad. Die 16-jährige zog sich hierdurch schwere aber glücklicherweise nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,19 Promille. Es wurden im Rahmen des gegen den Unfallverursacher eingeleiteten Verfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs i. V. m. fahrlässiger Körperverletzung beim 64-jährigen eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

