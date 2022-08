POL-KS: Dunkler Kleinwagen flüchtet nach mutmaßlicher Fahrt über rote Ampel: Neunjähriger Fahrradfahrer gestürzt; Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Lohfelden (Landkreis Kassel): Unbekannte sind am Wochenende in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Lina-Morgenstern-Straße in Lohfelden eingebrochen. Die Täter hatten zwischen Samstagabend, 18:40 Uhr, und Sonntagmorgen, 11:30 Uhr, ein Fenster auf der Gebäuderückseite mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgebrochen und dadurch einen ...

