Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus einem verschlossenen Schuppen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag, 27. August 2022, in der Zeit zwischen ca. 00:00 Uhr und 08:30 Uhr, einen verschlossenen Schuppen im rückwertigen Garten eines Einfamilienhauses in der Straße Stickgraser Damm aufgebrochen. Anschließend entwendeten sie einen im Schuppen befindlichen hochwertigen Rasenmäher. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell