Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Radfahrern, darunter ein Kind

Delmenhorst (ots)

Brake, Oldenburger Heerstraße

Freitag, 26.08.2022, gegen 17:20 Uhr

Das beteiligte Kind (Junge, 6 Jahre aus Brake) befährt mit dem Fahrrad den Radweg parallel zur K208 (Oldenburger Heerstraße) aus Ovelgönne kommend in Fahrtrichtung Brake. Die Beteiligte (66 Jahre, aus Brake) befährt mit ihrem Pedelec den Radweg in entgegengesetzte Richtung. Aufgrund von Unachtsamkeit fährt das Kind der anderen Beteiligten seitlich in das Fahrrad. In der Folge stürzen beide zu Boden und verletzen sich leicht. Es entsteht Sachschaden am Pedelec. Der Junge musste nun mit einer kleinen Beule an seiner Einschulung am Samstag, 27.08.2022, teilnehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell