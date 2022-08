Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Mofa +++ Mofa-Fahrer schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 9. August 2022, gegen 18:55 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Großenkneten mit ihrem VW die 'Garreler Straße' in Großenkneten und bog nach rechts in die Straße 'Falsbult' ein.

Unmittelbar nach der Einmündung stieß sie frontal gegen einen entgegenkommenden 24-jährigen Mofa-Fahrer.

Der ebenfalls aus der Gemeinde Großenkneten stammende Mofafahrer stürzte und verletzte sich in der Folge schwer.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen die 18-jährige Pkw-Fahrerin ist ein Ermittlungsverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 2000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell