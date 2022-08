Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Kupferkabeln und einem Aluminiumrohr von Baustelle +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 8. August 2022, 17:00 Uhr bis Dienstag, 09. August 2022, circa 15:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter*innen ein Vorhängeschloss eines Bauzaunes an der Visbeker Straße in Wildeshausen auf und verschafften sich auf die Weise Zutritt zur Baustelle.

Die unbekannten Täter*innen entwendeten circa 300 Meter Kupferkabel und ein drei Meter langes Aluminiumrohr von der Baustelle.

Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell