POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Huntlosen

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Montag, 08. August 2022, gegen 20:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Jade-Schweiburg leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 19-Jährige aus Emden mit einem VW die B437 von Stadland in Richtung Diekmannshausen. In Schweiburg wollte sie nach links auf das ...

mehr