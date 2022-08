POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B437 in Schweiburg

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Dienstag, 09. August 2022, ein Wahlplakat in der Bahnhofstraße in Ganderkesee in Brand gesetzt. Das Feuer wurde um 02:45 Uhr festgestellt und griff auf die Laterne, an der das Plakat angebracht war, über. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften aus und hatte das Feuer schnell gelöscht. ...

