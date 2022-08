Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung durch Feuer in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Dienstag, 09. August 2022, ein Wahlplakat in der Bahnhofstraße in Ganderkesee in Brand gesetzt. Das Feuer wurde um 02:45 Uhr festgestellt und griff auf die Laterne, an der das Plakat angebracht war, über. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften aus und hatte das Feuer schnell gelöscht. Der entstandene Schaden betrug etwa 1.000 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell