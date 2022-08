POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zweijähriger Junge bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - In einer Gruppe von Radfahrern kam es am Montag, 08. August 2022, 11:45 Uhr, in Beckeln zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurde. Ein 81-jähriger Mann und seine 77-jährige Ehefrau aus Osnabrück fuhren als Teil der Gruppe mit ihren Rädern auf der Straße Heckenhäusen in Richtung Beckeln. Beim ...

mehr