POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw bei Raub in Sage entwendet +++ Zeugen gesucht

Bereits am Sonntag, 31. Juli 2022, wurde der Betreiber einer Gaststätte in der Sager Straße in der Gemeinde Großenkneten von drei unbekannten Männern überfallen.

Gegen 00:30 Uhr überwältigten die maskierten Täter den 40-jährigen Betreiber und verschafften sich Zutritt zum Lokal. Hier nahmen sie unter anderem die Schlüssel eines grauen Mercedes SLK an sich und flüchteten mit diesem Pkw vom Tatort. Der entwendete Mercedes wurde schließlich am Freitag, 05. August 2022, 02:15 Uhr, in der Nähe des Skate Parks im Bauernmarschweg in Wildeshausen gefunden und sichergestellt.

Wer kann Hinweise auf Personen geben, die den Mercedes am Skate Park abgestellt haben? Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0 entgegen.

