Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: BAB 29, Bereich Wardenburg, LK Oldenburg: Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Am 06.03.22, gegen 11:15 Uhr, wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin ein Pkw gemeldet, dessen Fahrer auf der Bümmersteder Straße in Oldenburg durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Das Fahrzeug fuhr im weiteren Verlauf an der Anschlussstelle Sandkrug auf die BAB 29 in Fahrtrichtung Ahlhorner Dreieck auf. An der Anschlussstelle Ahlhorn verließ der Pkw die Autobahn und bog auf die B 213 in Richtung Cloppenburg ab. Durch eine Streifenwagenbesatzung des PK BAB Ahlhorn konnte das Fahrzeug noch vor der Ortschaft Cloppenburg an einer Tankstelle angetroffen werden. Der 47-jährige Fahrzeugführer aus Cloppenburg wurde anschließend einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkohol in der Atemluft des Fahrers fest. Der anschließend durchgeführte Atemalkohltest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

