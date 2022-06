Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (21/0406)

Speyer (ots)

Am 04.06.2022 kam es gegen 10:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Speyer. Die 46-jährige Fahrerin eines PKW's verlor in der Kurve der Abfahrt der B9 auf die Dudenhofer Straße in Speyer die Kontrolle über ihren Skoda Fabia und fuhr über die dortige Grünfläche. Auf der Grünfläche stieß sie gegen ein Verkehrsschild und krachte anschließend frontal gegen ein entgegenkommenden Peugeot. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000EUR. Alle Insassen sind wohlauf und blieben unverletzt. Die Zufahrt der B9 musste zur Unfallaufnahme und anschließender Räumung der Fahrzeugteile gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell