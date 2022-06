POL-PDLU: Diebstahl an PKW

Speyer (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter über ein Toilettenfenster unberechtigt Zutritt in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße. Dort entnahmen sie aus der Kasse 140EUR Bargeld und machten sich wieder aus dem Staub. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

