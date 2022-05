Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Eingenickt

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (4. Mai 2022) befuhr gegen 14 Uhr eine 59-jährige Lippstädterin mit ihrem Wagen die Nepomukstraße von Herringhausen in Richtung Overhagen. Nach eigenen Angaben "nickte" sie während der Fahrt kurz ein und geriet mit ihrem Wagen in einem Kurvenbereich nach rechts in den Graben. Sie wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 10.000 Euro ein. Die Polizei rät: Machen Sie mal Pause - Ausgeschlafen ans Ziel. Das sollte für jeden das Motto sein! Wer müde ist, macht Fahrfehler. Das belegen viele Verkehrsunfälle, die durch Übermüdung verursacht werden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell