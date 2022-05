Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Oberense - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Ense (ots)

Zwei Verletzte und circa 5.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwoch (4. Mai 2022), gegen 14.42 Uhr, auf der B516/L745. Ein 66-jähriger Autofahrer aus Arnsberg befuhr zuvor mit seiner 64-jährigen Beifahrerin aus Arnsberg die L745 von Niederense in Richtung Volbringen. An der Kreuzung zur B516 hielt er an und übersah beim Anfahren einen vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Autofahrer aus Möhnesee, der die B516 von Ense in Richtung Körbecke befuhr. Durch die Wucht der folgenden Kollision wurde der Wagen des Arnsbergers auf das Dach geschleudert und kam auf der Straße zum Stillstand. Die Beifahrerin und der leicht verletzte Autofahrer vom Möhnesee wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere der Verletzungen der Beifahrerin lagen bei Anzeigenfertigung noch keine Angaben vor. (reh)

