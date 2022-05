Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Garagenbrand - Verletzter wird mit Rettungshubschrauber in Klink geflogen

Werl (ots)

Nach einem Brand in einer Garagenwerkstatt am Dienstag (3. Mai 2022), gegen 14.25 Uhr, in der Harkortstraße wurde ein 55-jähriger, schwer verletzter Mann aus Werl mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Werler war zuvor mit Arbeiten im Bereich einer Hebebühne beschäftigt, als das Feuer ausbrach. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein. Zurzeit besteht der Anfangsverdacht, dass das Feuer bei Arbeiten im Bereich der Hebebühne fahrlässig verursacht worden sein könnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Hammer Straße bis ca. 18.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Der betroffene Hallenkomplex ist nach dem Brand und den Löscharbeiten akut einsturzgefährdet. Ein in der Nähe befindlicher Zeuge, der durch die Hilferufe des 55-Jährigen auf das Feuer aufmerksam geworden war, wurde vorsichtshalber zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebrachte. (reh)

