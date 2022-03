Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall bei Fringshaus

Bild-Infos

Download

Roetgen / Simmerath (ots)

Am Samstag (26.03.2022) kam es auf der Hoscheiter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 18:00 Uhr wurden Rettungsdienste und Polizei nach Fringshaus, an die Kreuzung zur B 258, gerufen. Eine 79jährige Stolbergerin war mit ihrem Pkw aus Lammersdorf in Richtung Fringshaus unterwegs. Etwa einhundert Meter vor der Kreuzung geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß sie frontal mit dem Wagen einer 37jährigen Frau aus Simmerath zusammen.

Die Frauen mussten durch die Feuerwehr aus den total beschädigten Fahrzeugen befreit werden. Bei der 79jährigen war Lebensgefahr zunächst nicht auszuschließen. Ihr Zustand besserte sich jedoch im Verlauf der medizinischen Behandlung. Auch die Simmeratherin musste mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Belgische und deutsche Polizeikräfte regelten gemeinsam den Verkehr an der Unfallstelle, so dass größere Verkehrsbehinderungen ausblieben.

Das beigefügte Bild kann rechtefrei genutzt werden (And.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell