POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kollision zweier Radfahrer in Beckeln

Delmenhorst (ots)

In einer Gruppe von Radfahrern kam es am Montag, 08. August 2022, 11:45 Uhr, in Beckeln zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 81-jähriger Mann und seine 77-jährige Ehefrau aus Osnabrück fuhren als Teil der Gruppe mit ihren Rädern auf der Straße Heckenhäusen in Richtung Beckeln. Beim Nebeneinanderfahren kam es zu einer seitlichen Berührung, durch die beide zu Fall kamen. Die 77-Jährige erlitt schwere Verletzungen, ihr Ehemann zog sich Schürfwunden zu.

Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

