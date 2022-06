POL-CE: Celle - Kind springt vor Transporter und wird leicht verletzt

Celle (ots) - Unbekannte Täter haben am vergangenen Schützenfest-Wochenende eine Scheibe der Grundschule in der Straße "Dahlbrücke" beschädigt. Weiterhin zerstörten sie mutwillig eine Regentonne aus Kunststoff. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Bergen entgegen unter Telefon 05051/47166-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit ...

