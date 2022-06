POL-CE: Sülze - Streit ums Taxi nach dem Schützenfest +++ Paar wird von Unbekannten angegriffen und verletzt +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots) - Am Freitag, 17.06.2022, zwischen 12:20 und 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Celler Straße in Eschede zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte beim Ein-oder Ausparken einen schwarzen Audi A 4 an der Fahrerseite beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte es sich bei dem ...

