Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Celle (ots)

Am Freitag, 17.06.2022, zwischen 12:20 und 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Celler Straße in Eschede zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte beim Ein-oder Ausparken einen schwarzen Audi A 4 an der Fahrerseite beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Wagen handeln.

Hinweise nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter Telefon 05145/284210.

