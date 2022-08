Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Verdacht eines Tötungsdelikts in Delmenhorst +++ Tatverdächtiger festgenommen

Delmenhorst (ots)

Der Tatverdächtige wurde am Montag, 08. August 2022, 15:00 Uhr, einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Da dringende Gründe für die Annahme einer (verminderten) Schuldunfähigkeit vorhanden waren, ordnete der Haftrichter eine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

In ein solches wurde der 22-Jährige im Anschluss mit einem Rettungswagen gefahren.

+++ Erste Meldung vom 08. August 2022 +++

Ein in Delmenhorst lebender Mann hat am Sonntag, 07. August 2022, gegen 19:40 Uhr, Angehörige in Rheinland-Pfalz darüber in Kenntnis gesetzt, dass er seine Großmutter getötet habe. Nachdem die Angehörigen den Notruf wählten, wurde der mögliche Tatort umgehend aufgesucht.

Die ersten Polizeibeamten trafen kurze Zeit später in der Jahnstraße in Delmenhorst ein. Außerhalb des dortigen Hauses fanden sie eine leblose, weibliche Person, der offensichtlich Gewalt angetan wurde. Für die 80-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses kam jede Hilfe zu spät, ein alarmierter Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Der Bereich um das Einfamilienhaus wurde abgesperrt.

Mit im Einfamilienhaus lebte ihr 22-jähriger Enkel, der im Telefonat mit Angehörigen vom Tötungsdelikt gesprochen hatte. Es musste davon ausgegangen werden, dass er sich noch im Haus aufhielt. Der leicht verletzte Mann wurde im Haus angetroffen und vorläufig festgenommen. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Anschließend erfolgte die Unterbringung des dringend Tatverdächtigen im Gewahrsamsbereich der Polizei.

Unter anderem für die aufwendige Spurensicherung wurde der Tatort durch die Berufsfeuerwehr Delmenhorst ausgeleuchtet. Die Maßnahmen vor Ort waren am Montag, 08. August 2022, gegen 02:00 Uhr, abgeschlossen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wird der vorläufig festgenommene 22-Jährige am heutigen Montag, 08. August 2022, einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell