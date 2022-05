Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen/Böblingen: 78-Jährige wird Opfer falscher Polizeibeamter - Geldabholer nach Betrugsversuch festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 12.05.2022, 14:30 Uhr

Bereits am Mittwoch vergangener Woche, 11.05.2022, wurde eine 78 Jahre alte Böblingerin Opfer der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5220707). Als sie den Betrug am Abend bemerkte, verständigte sie die Polizei und erstattete Anzeige. Noch am selben Abend sowie am Donnerstagvormittag wurde sie erneut von den unbekannten Tätern kontaktiert, die sie weiterhin nach ihrem Vermögen befragten und die Übergabe eines weiteren Bargeldbetrags forderten. Während der von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am 12.05.2022 bei der Seniorin in Böblingen durchgeführten Ermittlungen, konnte letztlich ein 15 Jahre alter Jugendlicher vorläufig festgenommen werden. Es dürfte sich bei dem jugendlichen Tatverdächtigen um einen von den Telefonbetrügern eingesetzten Geldabholer handeln. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige seinen Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

