Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Ford macht sich selbstständig - zwei Personen verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 15.10 Uhr in der Bebenhäuser Straße in Böblingen ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstand. Ein 63 Jahre alter Ford-Fahrer wollte seine gleichaltrige Ehefrau in den PKW einsteigen lassen und hielt hierzu an. Er selbst verließ das Fahrzeug, dessen Motor weiterlief. Mutmaßlich hatte der Mann den Ford nicht gegen Wegrollen gesichert, so dass sich dieser rückwärts in Bewegung setzte. Die 63 Jahre alte Frau wurde hierdurch kurzzeitig zwischen dem Ford und einem weiteren PKW eingeklemmt. Im weiteren Verlauf rollte der Ford weiter die Straße hinunter und touchierte fünf am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Diese PKW, zwei Peugeot, ein Smart, ein BMW und ein VW, wurden ebenfalls beschädigt. Die Irrfahrt des Ford endete letztlich, da er durch eine Steinmauer aufgehalten wurde. Beim Versuch sein Fahrzeug zu stoppen, war der 63-Jährige unter den PKW geraten und hatte sich glücklicherweise nur leicht verletzt. Er und auch die Ehefrau wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell