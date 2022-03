Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Trusetal (ots)

Dienstagmittag ereignete sich ein Auffahrunfall in der Nentershäuser Straße in Trusetal. Eine 44-Jährige VW-Fahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr befindliche 50-Jährige seinen Volkswagen verkehrsbedingt stoppen musste und fuhr auf. Durch den Crash erlitt der Mann leichte Verletzungen und kam zur medizinischen Untersuchung ins Klinikum. An beiden Wagen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell