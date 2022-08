Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen Rennradfahrern in Harpstedt +++ eine schwer verletzte Person

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 9. August 2022, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Rennradfahrer aus der Gemeinde Stuhr mit seinem Rennrad die Straße Dreiangel in Harpstedt und bog nach rechts in die Nordstraße ab.

Dabei übersah er einen 71-jährigen Rennradfahrer aus der Gemeinde Visbek, der den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Geh- und Radweg in Richtung ortsauswärts befuhr. Die Rennradfahrer stießen mit hoher Geschwindigkeit zusammen und stürzten.

Der Unfallverursacher wurde schwer, der 71-jährige leicht verletzt. Beide Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Höhe der Sachschäden ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell