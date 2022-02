Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Einbruch in Tierarztpraxis

Spelle (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Tierarztpraxis in der Rheiner Straße zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

