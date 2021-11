Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Saunabrand in einem Fitnessclub

Dortmund (ots)

Gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Hengsener Straße alarmiert. In einem Fitnessclub kam es zu einem Brand in einer im Kellergeschoß befindlichen Sauna.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Gebäude befanden, wurden umgehend zwei Atemschutztrupps eingesetzt.

Glücklicherweise hatten aber alle Personen den Gefahrenbereich sofort verlassen, so dass keine Verletzten zu beklagen waren. Der Brand konnte des Weiteren schnell gelöscht werden.

Aufgrund der Rauchentwicklung waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen notwendig. Der weitere Betrieb des Fitnessclubs ist bis auf weiteres nicht möglich.

Im Einsatz waren Einheiten des Löschzugs 3 (Neuasseln), Löschzug 6 (Scharnhorst) und der Freiwilligen Feuerwehr Asseln (LZ24) sowie der Rettungsdienst.

