POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Delmenhorst (ots) - Eine randalierende Person ist am Donnerstag, 25. August 2022, gegen 23:30 Uhr, am Bahnhof in Rodenkirchen von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der 31-jährige Nordenhamer hatte zuvor einen Gullydeckel in der Langen Straße in Rodenkirchen ausgehoben und als Hindernis auf die Fahrbahn gelegt. Passierende Fahrzeuge bewarf er mit Steinen. ...

