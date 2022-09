BPOLD-B: Mann mit Drogen vorläufig festgenommen

Berlin-Pankow (ots) - Die Bundespolizei nahm in der Nacht zu Donnerstag einen Mann fest, der einen Reisenden in einer S-Bahn mit einer Schreckschusswaffe und einem Messer bedrohte. Gegen 00:45 Uhr gerieten die beiden Männer in einer S-Bahn der Linie 25 zwischen den Bahnhöfen Bornholmer Straße und Wollankstraße in Streit. Der 41-jährige deutsche Staatsangehörige soll dabei den 19-Jährigen angestarrt haben, woraufhin ...

mehr