Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Versuchter Überfall auf Drogeriemarkt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter forderte am Donnerstagabend eine 31 Jahre alte Angestellte eines Drogeriemarktes am Marktplatz in Freiberg am Neckar unter Vorhalt einer grauen Pistole zur Herausgabe von Bargeld auf. Der Unbekannte hatte den Drogeriemarkt gegen 18:20 Uhr betreten und kurz darauf zwei Artikel auf das Kassenband gelegt. Nachdem die 31-Jährige diese gescannt hatte, legte der Tatverdächtige eine Stofftasche auf das Kassenband und forderte die Frau mehrfach auf, Geld in die Tasche zu packen. Nachdem die Kassiererin dieser Aufforderung nicht nachkam, verließ der Mann den Markt ohne Beute zu Fuß in Richtung Innenstadt. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er sei etwa 175 cm groß und habe eine breite Statur. Er trug eine schwarze Wollmütze und war komplett schwarz bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell