POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Kunstfigur "Duscher" beschädigt - Zeugen gesucht!

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Dienstagabend sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ein 36-Jährige soll gegen 21 Uhr mit mehreren Personen in der St. Igener Straße in Streit geraten sein, der schnell in eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen mündete. Das Geschehen soll sich dabei im ...

