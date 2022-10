Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin verliert Kontrolle - leicht verletzt

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 16.10.2022, gegen 03:30 Uhr, hat eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin auf der B 34 in der Waldshuter Schmittenau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war gegen Schilder und Masten geprallt. Die 25-jährige verletzte sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand leicht, eine im Auto befindliche Katze und ein Hund überstanden den Unfall unversehrt. Zuvor soll die Frau in Höhe des Grenzübergangs in Fahrtrichtung Tiengen einen anderen Pkw mit hoher Geschwindigkeit überholt haben. Das Auto der Frau geriet dann ins Schleudern, beschädigte mehrere Wegweiser und prallte gegen zwei Masten, bis der Wagen auf einer Verkehrsinsel zum Stehen kam. Das Auto wurde dabei schwer beschädigt. Die verletzte Fahrerin kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Alcomatentest ergab rund 1,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein einbehalten. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro. Etwa auch in dieser Höhe dürfte sich der Schaden an den Schildern und anderen Verkehrseinrichtungen belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell