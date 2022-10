Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unbekannter in Garage überrascht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 16.10.2022, ist ein unbekannter Mann in Küssaberg-Reckingen in einer Garage überrascht worden. Vermutlich derselbe Tatverdächtige dürfte sich auch an im Ort geparkten Autos zu schaffen gemacht haben. Gegen 04:30 Uhr war ein Hausbesitzer auf den Mann in seiner unverschlossenen Garage gestoßen. Es kam zu einem kurzen Gerangel zwischen den beiden. Der mutmaßliche Einbrecher ergriff mit einem Fahrrad die Flucht. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 28 bis 35 Jahre alt, ca. 160 bis 165 cm groß, kräftige Statur und kurze dunkle Haare. Er sprach mit Schweizer Dialekt. Der Tatverdächtige war komplett schwarz gekleidet mit Basecap und hatte einen Rucksack dabei. Gestohlen wurde aus der Garage nach den bisherigen Erkenntnissen nichts. Aus vier geparkten Autos in Reckingen wurden in dieser Nacht neben Kleidung und einer Taschenlampe auch eine Trompete entwendet. Drei der Fahrzeuge waren unverschlossen, eines wurde aufgebrochen. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell