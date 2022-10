Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Motorradfahrer touchiert entgegenkommenden Pkw und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 16.10.2022, gegen 13:00 Uhr, hat auf der L 155 zwischen Wehr und Rickenbach-Bergalingen ein Motorradfahrer einen entgegenkommenden Pkw touchiert und sich schwer verletzt. Der 23-jährige war in einer Kurve nach links geraten, streifte auf der Gegenfahrbahn den SUV eines 63-jährigen Mannes und stürzte mit seiner Maschine in der Folge. Der verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Im SUV wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro, am SUV Sachschaden von rund 10000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit jeweils mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

