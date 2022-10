Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Ladendiebe verfolgt und festgenommen

Freiburg (ots)

Freiburg-Betzenhausen: Ein aufmerksamer Tankstellenmitarbeiter und zwei Passanten verfolgten am Samstag, 16.10.2022, gegen 0:50 Uhr zwei 18 und 19-jährige Beschuldigte. Zuvor hatten diese in einer Tankstelle in der Sundgauallee Spirituosen und Lebensmittel entwendet. An der Straßenbahnhaltestelle "Am Bischofskreuz" konnten die beiden durch ihre Verfolger gestellt werden und übergaben das Diebesgut an den Tankstellenmitarbeiter. Daraufhin versuchten die Beschuldigten abermals die Flucht zu ergreifen, woraufhin der Mitarbeiter und die Passanten diese jedoch festhalten konnten. Einer der Beschuldigten wehrte sich hierbei mit Schlägen. Auch gegen die hinzugerufenen Polizeibeamten versuchten sich beide Heranwachsende zu widersetzen und beleidigten diese zudem. Zwei Polizeibeamte verletzten sich leicht. Die beiden Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

js

