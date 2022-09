Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrerin fährt vor Auto

Gescher (ots)

Unfallzeit: 05.09.2022, 12:15 Uhr; Unfallort: Gescher, Am Campus

Schwere Verletzungen erlitt eine 55 Jahre alte Pedelecfahrerin am Montag bei einem Verkehrsunfall in Gescher. Die Gescheranerin fuhr gegen 12.15Uhr von einem Betriebsgelände auf die Straße Am Campus, obwohl sich ein Auto näherte. Der Fahrer, ein 21 Jahre alter Stadtlohner, konnte trotz einer Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, in dessen Folge die Frau stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 2.200 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell