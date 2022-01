Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierte Autofahrerin fuhr mit PKW gegen Feldstein

Holthusen (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin ist am Sonntagabend in Lehmkuhlen bei Holthusen mit einem PKW gegen einen Feldstein geprallt. Die 40-jährige Fahrerin blieb unverletzt, am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Dem Spurenaufkommen zufolge und nach Angaben von Zeugen kam die Autofahrerin zunächst nach links und dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Auto gegen einen Feldstein. Mit dem erheblich beschädigten Fahrzeug fuhr die Frau trotz dreier platter Reifen zunächst weiter. Der PKW kam dann aber nach knapp 300 Metern zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrerin knapp zwei Stunden nach dem Vorfall ergab einen Wert von 0,99 Promille. Eine zweifach durchgeführte Blutprobenentnahme bei der Fahrerin soll nun den tatsächlichen Grad der Alkoholisierung zum Zeitpunkt des Unfalls klären. Gegen die deutsche Autofahrerin hat die Polizei Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Wie sich zudem herausstellte, ist die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese wurde ihr im vergangenen Jahr wegen eines Alkoholdeliktes im Straßenverkehr entzogen. Aus diesem Grund ist überdies Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen sie erstattet worden.

