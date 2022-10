Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Herbolzheim: Brand

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Herbolzheim: Am Sonntag, den 16.10.22, gegen 15:50 Uhr, wurde ein Brand in der Stockfeldstraße mitgeteilt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erhitzte sich ein elektrisches Gerät durch den Ladevorgang so stark, dass es das darunter befindliche Bett in Brand setzte. Der Brand wurde jedoch durch Anwohner bemerkt, die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand jedoch Sachschaden.

RE/ak

