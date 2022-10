Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LKR EM

- Herbolzheim

Am Sonntag, 16.10.2021, im Zeitraum von 01:00 Uhr - 10:00 Uhr, kam es in Herbolzheim OT Wagenstadt, Altenstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Kastenwagen.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde an dem geparkten Fahrzeug der Marke Ford, Modell Transit, in der Farbe Weiß, mittels einem unbekannten Gegenstand die gesamte Heckscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in einer Hofeinfahrt abgestellt.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etliche hundert Euro belaufen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

Stand: 15:45 Uhr

FLZ/as (RE/ow)

