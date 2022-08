Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Montag einen geparkten PKW in Ilsfeld. Zwischen 5.30 Uhr und 14.30 Uhr wurde der am Fahrbahnrand der Erlenbachstraße geparkte Opel eines 60-Jährigen beschädigt. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin davon. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Untergruppenbach: Unfall verursacht und weitergefahren

Weil ihm am späten Montagabend ein Auto bei Untergruppenbach auf seiner Fahrbahn entgegenkam wich ein 57-Jähriger mit seinem Mercedes aus und prallte gegen die Leitplanke. Etwa 5.000 Euro Sachschaden waren die Folge des Fahrmanövers um den Unfall zu vermeiden. Der 57-Jährige war gegen 23 Uhr auf der Landesstraße 1111 in Richtung Autobahn unterwegs, als ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Das Fahrzeug fuhr kurzzeitig auf der Gegenfahrbahn, was den Mercedes-Fahrer dazu veranlasste auszuweichen. Der oder die Unbekannte verringerte seine oder ihre Geschwindigkeit setzte die Fahrt allerdings fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Möckmühl: Mit wohl über 1,2 Promille gestürzt - Rollerfahrer schwerverletzt

Schwer verletzt wurde ein 65-jähriger Rollerfahrer bei einem Sturz am Montagabend in Möckmühl. Der Senior war mit seinem Zweirad gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße 1025 von Ruchsen in Richtung Möckmühl unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke touchierte. Der Mann stürzte über die Leitplanke und landete in einem Garten in der Ruchsener Straße. Sein Fahrzeug lag auf der Fahrbahn, wodurch ein Zeuge auf den Gestürzten aufmerksam wurde und die Rettungskräfte verständigte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der Test zeigte einen Wert von über 1,2 Promille bei dem 65-Jährigen an. Der Rollerfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hier musste er auch eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss rechnen.

Gundelsheim: Auto beschädigt und geflüchtet

Im Kappelweg in Gundelsheim beschädigte eine unbekannte Person am Montagvormittag den geparkten Golf eines 69-Jährigen und flüchtete unerkannt. Zwischen 9.50 Uhr und 11.20 Uhr kollidierte der oder die Unbekannte mit dem Golf Sportsvan. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die unbekannte Person oder ihr Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Kirchardt: Brand in Asylbewerberunterkunft

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Dienstagmorgen der Dachstuhl eines Asylbewerberheims in Kirchardt in Vollbrand. Das Feuer brach gegen 9 Uhr in der Hauptstraße aus und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die drei im Haus befindlichen Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt. Das Haus ist aufgrund des Brandes einsturzgefährdet. Die Ermittlungen dauern an. Da die Hauptstraße aufgrund von Bauarbeiten gesperrt waren, kam es zu keinen weiteren Sperrungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell