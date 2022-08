POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Wichtiger Hinweis für den 16.08.2022

Heilbronn (ots) - Wertheim: Jugendliche beschädigen und stehlen Kunst Jugendliche beschädigten in der Nacht auf Samstag mehrere Skulpturen und nahmen diese teilweise mit. Zeugen beobachteten wie eine Gruppe Jugendlicher an der Tauberbrücke in Wertheim sich über die dortigen Kunstskulpturen hermachten. Die ...

mehr