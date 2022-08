Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohe-Kreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Rund 4.500 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag in Öhringen. Der 30-jährige Halter eines Fords parkte diesen um 15 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes ab. Als er gegen 15.45 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, wurde er von einer Person angesprochen, welche gesehen hatte, wie ein anderer PKW an dem Ford hängen blieb und sich anschließend vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der unbekannte Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Verusachers merken und teilte dieses dem Mann mit. Das Polizeirevier Öhringen sucht nun den Zeugen, der den Verkehrsunfall beobachten konnte. Der Mann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Ingelfingen: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntagmittag in Ingelfingen einen Wasserhahn auf einem Grundstück und entfernte sich in der Folge. Auf einem Wiesengrundstück parkten, während eines Dorffestes, mehrere Fahrzeuge im Buchweg. Ein Verkehrsteilnehmer stieß beim Parkvorgang mit dem Heck seines Renault Zoe gegen einen, auf dem Grundstück angebrachten, Wasserhahn. Hierbei wurde dieser verbogen und derart beschädigt, sodass ein Schaden von mehreren Hundert Euro eingetreten ist. Von einem Zeugen konnten fragmente eines Künzelsauer-Kennzeichens abgelesen werden. Weitere Zeugen welche den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940 940441, zu melden.

Ingelfingen: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein 59-jähriger Motorradfahrer, nach einem Verkehrsunfall in Ingelfingen, in ein Krankhaus eingeliefert. Der Mann war am Sonntag mit seiner Harley-Davidson auf der Georg-Fahrbach-Straße unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam und mit dem entgegenkommenden VW einer 58-jährigen kollidierte. Der 59-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von Rund 500 Euro.

Ingelfingen: Brand im PKW

Zu einem Fahrzeugbrand kam es Samstagnacht auf der Kreisstraße 2381 bei Ingelfingen. Der 19-jährige Fahrer eines VW fuhr von Dörrenzimmern in Richtung Eberstal, als er einen merkwürdigen Geruch im PKW wahrnahm. Die Ursache stellte der junge Mann schnell fest, als er sein Fahrzeug abstellte, brannte der Motorraum bereits. Löschversuche von ihm scheiterten, weshalb die Feuerwehr anrückte und das Feuer löschte. Die Einsatzkräfte waren mit 50 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Der Schaden am PKW konnte noch nicht beziffert werden.

