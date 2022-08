POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis

Distelhausen: Mann flüchtet vor Polizeikontrolle (Zeugenaufruf) Am gestrigen Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr fiel Kontrollkräften der Autobahnpolizei Weinsberg ein Pkw Daimler-Benz älteren Baujahres auf. Dieser befuhr die Autobahn mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und sollte deshalb einer Kontrolle unterzogen werden. Während des Anhaltevorganges gelang es dem unbekannten Fahrzeugführer die Flucht zu ergreifen. Das verfolgende Polizeifahrzeug verlor den Flüchtigen jedoch am Autobahnkreuz Weinsberg aus den Augen. Kurz nach 16.15 Uhr sichtete eine Polizeistreife der Autobahnpolizei in Tauberbischofsheim ein verdächtiges Fahrzeug aus dem gleichen Zulassungsbezirk wie das zuvor gesichtete. Diesmal war es jedoch ein grauer Audi und auch diesmal entzog sich der Fahrzeugführer der geplanten Kontrolle und flüchtet in die Kurze Steige in Distelhausen. Hier stellte der Mann den Audi ab und flüchtete zu Fuß weiter in unbekannte Richtung. Zur Fahndung wurden nun umfangreich Kräfte zusammengezogen unter anderem ein Polizeihubschrauber und Polizeidiensthunde. Bei der ersten Begutachtung des sichergestellten Audi war schnell klar warum der Mann flüchtete. Im Inneren konnten Drogen aufgefunden werden, weiterhin besaß der Flüchtige keinen gültigen Führerschein mehr. Die flüchtige Person wurde von mehreren Zeugen gesehen, die ihn als ca. 170 cm großen Mann mittleren Alters, ca. 40 Jahre alt, mit kurzen braunen Haaren, beschrieben. Er trug zum Zeitpunkt der Tat ein ärmelloses Shirt, ähnlich einem Unterhemd und kurze Hosen. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit Streifen der Reviere Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Unterstützungskräften aus Würzburg konnte der Mann entkommen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können. Sachdienliche Hinweise werden an die Autobahnpolizei in Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/60040 erbeten.

