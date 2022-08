Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.08.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Aufgefundenes Organ stammt von einem Schwein

Das Herz, welches am Dienstagvormittag auf dem Buchener Friedhof aufgefunden wurde, stammt von einem Tier. Eine Untersuchung hat ergeben, dass es sich bei dem Organ um ein Schweineherz handelt. Die Ermittlungen der Polizei Buchen gehen weiter. Ziel ist es herauszufinden, wer das Schweineherz dort abgelegt hat und ob die Person dabei möglicherweise Straftaten, wie beispielsweise Störung der Totenruhe, oder Ordnungswidrigkeiten begangen hat. Wer Hinweise zur Herkunft des Organs geben kann oder beobachtet hat, wie das Herz in der Nacht auf Dienstag oder am Dienstagmorgen auf den Friedhof gekommen ist, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Osterburken: Hoher Schaden nach Vandalismus - Zeugen gesucht

In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag wurden Gegenstände in einer Bahnhofstoilette in Osterburken durch Vandalismus zerstört. Unbekannte rissen einen Siphon und einen Seifensprender ab, verstopften eine Toilette, beschmierten Wände und beschädigten ein Waschbecken. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Adelsheim sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bahnhofstoilette machen konnten oder Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

