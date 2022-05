Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unseriöse Stein- und Teppichreiniger: Polizei warnt vor Betrügern

Varel (ots)

Mit verlockenden Zeitungsanzeigen, enormen Rabatten und Flyern werben Teppichreiniger für ihre Dienste. Doch beachten Sie vor Auftragsvergabe die Tipps der Polizei:

-Fertigen Sie ein Foto des Teppichs und messen Sie dessen Größe -Informieren Sie sich bei verschiedenen Firmen über die Höhe der Kosten für eine Teppichreinigung -Leisten Sie keine Vorauszahlungen und vereinbaren Sie einen schriftlichen Vertrag -Wenn möglich, machen Sie zur Sicherheit ein Foto von Ihrem hochwertigen Teppich -Seien Sie bei Haustürgeschäften besonders misstrauisch -Vor Auftragsvergabe, Unterschrift oder gar Bezahlung sollte man sich mindestens einen Tag Zeit geben lassen und diesen Tag nutzen, um sich zum Beispiel Rat von Angehörigen einzuholen. Seriöse Anbieter haben damit kein Problem. -Sollten Sie trotz aller Vorsicht Opfer dieser unlauteren Machenschaften geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer jeweiligen Polizeidienststelle. -Lassen Sie sich nicht von fremden Personen am Telefon oder persönlich ausfragen über Wertgegenstände, die in Ihrem Besitz sind! -Lassen Sie sich die Erreichbarkeiten des Anrufers geben oder schreiben Sie dessen Telefonnummer auf, wenn sie Ihnen angezeigt wird! -Sollten Fremde sich nicht davon abhalten lassen, bei Ihnen zu Hause vorbeikommen zu wollen, sorgen Sie dafür, dass Sie in dem Moment nicht alleine sind! -Im Verdachtsfall wenden Sie sich an die hiesigen Polizeidienststellen oder über den Notruf "110" an die Polizei und erstatten Sie Anzeige, rät der Präventionsbeauftragte Eugen Schnettler vom Polizeikommissariat Varel.

Steinreinigung

Gehweg- oder Terrassenplatten sehen nach wenigen Jahren nicht mehr schön aus, denn dafür sorgen der Grünbelag, Dreck und Unkraut in den Fugen. Professionelle Hilfe versprechen sogenannte Steinreiniger, die mit leistungsstarken Hochdruckreinigern den Dreck beseitigen. Die Polizei gibt Tipps, wie Sie unseriöse Handwerker erkennen können: -Vorsicht bei Flyern in Briefkästen und als Beilage in der Zeitung: Die bunten Prospekte versprechen oft tolle Rabatte und perfekte Ergebnisse. -Wurde Kontakt mit einer Firma von einem Flyer aufgenommen, unbedingt prüfen, ob der Steinreiniger tatsächlich existiert und auch an der angegebenen Adresse seinen Firmensitz hat. -Vor Beginn der Reinigung unbedingt einen Kostenvoranschlag inklusive der Mehrwertsteuer verlangen. -Eine weitere Zusatzleistung ist das Neuverfugen. Das kann eventuell sinnvoll sein, weil die Fugen durch die Hochdruckreinigung ausgespült werden. Allerdings sollte vorher ein zweites Angebot eingeholt werden, um Preise besser vergleichen zu können. -Nicht auf Barzahlung ohne Rechnung einlassen.

Für Rückfragen steht Ihnen das Präventionsteam der Polizei Wilhelmshaven / Friesland zur Verfügung:

- Katja Reents für den Bereich Wilhelmshaven, Tel. 04421 - 942 - 108; - Anja Kienetz für den Bereich Jever, Tel. 04461 - 9211 - 181; - Eugen Schnettler für den Bereich Varel, Tel. 04451 - 923 - 115.

Als weiterer Ansprechpartner dient der Verein für Kommunale Prävention (VKP) in Wilhelmshaven unter 04421-7780942.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell