Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Brahestraße - Wer hat Beobachtungen gemacht?

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 14.05.22, zwischen 09:30 Uhr und 19:05 Uhr, wurde in der Brahestraße, Höhe Hausnummer 34 im Stadtteil Fedderwardergroden, ein geparkter schwarzfarbener Daimler Chrysler vermutlich beim Ein-/Ausparken an der Frontschürze linksseitig beschädigt. Die Schadenhöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter 04421-942-0 an die Polizei in Wilhelmshaven.

