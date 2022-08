Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.08.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Rund 4.000 Euro und eine leicht verletzte Person waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in Wertheim. Der 68-jährige Motoradfahrer befuhr mit seiner Honda gegen 22 Uhr die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Waldenhausen. Die vor ihm fahrende 51-jährige Mercedesfahrerin verlangsamte wohl ihren PKW um im Anschluss nach links abzubiegen. Das nahm der 68-Jährige beim Überholen zu spät war und kollidierte mit dem Auto der Frau. An der Unfallstelle befanden sich zahlreiche Schaulustige, sodass durch die eingesetzten Beamten Platzverweise ausgesprochen werden musste. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

