POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Öhringen: Lagerhalle in Vollbrand Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag in Öhringen eine Lagerhalle in Brand. Das Gebäude in der Straße "Im Sichert" stand gegen 14.30 Uhr in Vollbrand und konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es kam zu ...

mehr